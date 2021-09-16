Концерты Бузовой начали отменять из-за падения спроса

Во всем виновато падение спроса на билеты Ольги Бузовой. Фото: скриншот instagram

Во всем виновато падение спроса на билеты Ольги Бузовой. Фото: скриншот instagram

Концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой стали отменять по России. Главная причина тому — непроданные билеты.

Концерты должны были состоятся в конце сентября — 29 и 30 числа. Сначала шоу планировалось провести в Вологде, а потом выступить в Череповце. Администрация уже извинилась перед зрителями и пообещала вернуть деньги. Во всем виновато падение спроса на билеты поп-дивы, сообщает 78.ru.

Следующий концерт певицы состоится в Москве 28 октября, а затем в Саратове 19 декабря. Пара концертов у Бузовой запланирована на март 2022 года в Оренбурге и Челябинске.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская телеведущая, певица, актриса театра Ольга Бузова написала у себя в социальных сетях, что думает над поступлением на исторический факультет МГУ. У нее появилась такая идея после просмотра российского сериала «Историк».