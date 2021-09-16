В Ботаническом саду СПбГУ появился «Японский сад»

В Ботаническом саду СПбГУ появился &#171;Японский сад&#187;
В Ботаническом саду открылся японский уголок. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Буквально через несколько лет, к 2024 году, Ботанический сад СПбГУ будет целиком отреставрирован.

Как сообщает 16 сентября Peterburg2, ссылаясь на пресс-службу ВУЗа, в Ботаническом саду Санкт-Петербургского государственного университета начал свою работу «Японский сад». На только что открывшемся участке закончилась реставрация.

По словам советника первого проректора, куратора работ по возрождению Ботанического сада СПбГУ Натальи Дюппей, открытие «Японского сада» — знаменательное событие. Потому как это считается началом возрождения всего Ботанического сада.

Занимались данным участком лишь воодушевленные. Их привлек сотрудник Ботанического сада Александр Луцкий.

Сообщается, что ремонт удастся закончить уже к 2024 году, как раз к 160-летнему юбилею сада.

В Японском саду посетители смогут увидеть рододендрон японский и рододендрон сихотинский. Их привезли в Северную столицу специально к церемонии открытия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге могут поставить памятник Хо Ши Мину.

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