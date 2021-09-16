У историка-расчленителя Соколова умер отец. Суд Петербурга рассматривает апелляцию доцента на приговор

У историка-расчленителя Соколова умер отец. Суд Петербурга рассматривает апелляцию доцента на приговор
Олег Соколов на заседании по рассмотрению апелляции на приговор. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В четверг, 16 сентября, городской суд Санкт-Петербурга рассматривает апелляционную жалобу историка Олега Соколова. Перед началом заседания доцент заявил, что у него недавно умер отец и потребовал предоставить общественного защитника.

По словам Соколова, его престарелый отец скончался, не выдержав стресса от произошедшего — на протяжении долгого времени мужчина тяжело болел. Историк добавил, что его 87-летняя мать-блокадница практически лишена возможности передвигаться, поэтому он нуждается в человеке, который мог бы прийти в следственный изолятор и передать пенсионерке «какие-то слова» от Соколова.

Олега Соколова приговорили к 12,5 годам заключения в колонии строгого режима за жестокое убийство с последующим расчленением своей возлюбленной, 25-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Защита Соколова намерена вызвать на допрос экспертов, которые проводили психиатрическую экспертизу — по её итогам историка признали вменяемым, хотя он настаивал на обратном.

Кроме того, адвокаты просят назначить повторную экспертизу с привлечением других специалистов.

Рассмотрение апелляции предполагалось провести еще летом, на ней Соколов должен был присутствовать по видеосвязи, находясь в колонии, однако обвиняемый добился личного присутствия на процессе.

Напомним, что Соколов признал вину в убийстве своей сожительницы, однако настаивал на том, что был доведен до состояния аффекта. Экспертиза, впрочем, доказала обратное. Трагедия произошла в ноябре 2019 года, а приговор расчленителю озвучили 25 декабря 2020 года. За время, проведенное в заключении, историк написал книгу «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти», повествующую о его отношениях с убитой.

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