Девелопер «Самолет» приобретает компанию — оператора реновации в Петербурге

Девелопер «Самолет» приобретает компанию &#8212; оператора реновации в Петербурге
Девелопер «Самолет» купит компанию-оператора реновации в Петербурге. Фото: pixabay.com

Девелоперская группа компаний «Самолет» приобретает компанию «СПб Реновация». Объединение намереваются осуществить к концу 2021 года.

Об этом сообщается в группе «Самолет».

Отмечается, что сделка стала одной из самых крупных на российском рынке девелопмента, она обойдется в 10 млрд рублей.

Так, «СПб Реновация» будет являться отдельным подразделением группы, руководить которым будет член совета директоров группы и акционера «Самолет Регионы» Александр Прыгунков.

В портфель проектов «СПб Реновация» входят крупные участки комплексного освоения территорий. В активной работе находятся шесть проектов, общий объем строительства которых составляет порядка 230 тыс. «квадратов».

В общей сложности компания занималась 22 проектами, и за 10 лет построила больше миллиона квадратных метров недвижимости, переселив из ветхого жилья почти 700 семей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге почти в 9 из 10 компаний можно трудоустроиться по рекомендации

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