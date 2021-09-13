В Санкт-Петербурге почти в 9 из 10 компаний можно трудоустроиться по рекомендации

Большинство HR-специалистов (61%) убеждены, что специалисты, принятые по чьей-то рекомендации, работают ни чуть не хуже, чем остальной персонал. Фото: pixabay

Большинство HR-специалистов (61%) убеждены, что специалисты, принятые по чьей-то рекомендации, работают ни чуть не хуже, чем остальной персонал. Фото: pixabay

По мнению россиян, наиболее эффективную помощь в поиске работы могут оказать друзья и коллеги. В опросе сервиса SuperJob приняли участие тысяча HR-специалистов и более 1,5 работников.

В Северной столице лишь 13% менеджеров по персоналу никогда не принимали на работу людей по чьим-либо рекомендациям, а у 87% менеджеров есть такой опыт. Чаще всего работодатели прислушиваются к тем, кто уже работает в организации: брать на работу новых людей из числа рекомендованных коллегами доводилось 64% респондентам, это сильно распространено в крупных компаниях (82%). Об этом сообщает SuperJob.

Каждый третий менеджер по персоналу (31%) принимал на работу по рекомендациям друзей, знакомых и родственников, каждый четвертый (25%) — по советам уже уволившихся из компании работников. Еще 23% прислушивались к советам других людей (например, однокурсников).

Большинство HR-специалистов (61%) убеждены, что специалисты, принятые по чьей-то рекомендации, работают ни чуть не хуже, чем остальной персонал. О том, что они трудятся лучше других, сообщили 17% работодателей, так как не хотят подвести поручившегося коллегу. Лишь 6% менеджеров по персоналу уверены, что «рекомендованные» люди работают хуже других: считают, что их прикроют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналитики hh.ru вместе с компанией WeWork провели исследование и узнали, что нравится, а что нет работающим из СЗФО в их рабочих местах.