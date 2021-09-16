На агрессивного водителя соцтакси в Петербурге написали второе заявление

За один день мужчина успел ударить сразу двух женщин.

В Санкт-Петербурге на водителя социального такси написали второе заявление в полицию. Оказывается, мужчина успел ударить сразу двух женщин – пенсионерку и очевидицу инцидента. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 15 сентября недалеко от поликлиники №38 на Кавалергардской. Мужчина вел себя крайне агрессивно: он грубил пожилой женщине, а затем и вовсе ударил, после чего плюнул в лицо. Свидетельница происходящего вмешалась в конфликт и тоже была побита. После этого обе потерпевшие обратились в полицию – то же сделал водитель, который уверяет, что одна из них расцарапала ему лицо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель соцтакси, напавший на пожилую клиентку, стал фигурантом уголовного дела.