На агрессивного водителя соцтакси в Петербурге написали второе заявление

На агрессивного водителя соцтакси в Петербурге написали второе заявление
В отношении таксиста заведено уголовное дело. Фото: pixabay.com

За один день мужчина успел ударить сразу двух женщин.

В Санкт-Петербурге на водителя социального такси написали второе заявление в полицию. Оказывается, мужчина успел ударить сразу двух женщин – пенсионерку и очевидицу инцидента. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 15 сентября недалеко от поликлиники №38 на Кавалергардской. Мужчина вел себя крайне агрессивно: он грубил пожилой женщине, а затем и вовсе ударил, после чего плюнул в лицо. Свидетельница происходящего вмешалась в конфликт и тоже была побита. После этого обе потерпевшие обратились в полицию – то же сделал водитель, который уверяет, что одна из них расцарапала ему лицо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель соцтакси, напавший на пожилую клиентку, стал фигурантом уголовного дела.

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