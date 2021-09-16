Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность: женщина продает имущество

Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность: женщина продает имущество
Актер и музыкант Петр Мамонов. Фото: кадр из фильма "Игла"

Ольге Мамоновой, которая два месяца назад похоронила своего мужа — актера и музыканта Петра Мамонова, умершего от коронавируса, пришлось продать его машины.

По словам вдовы, сбережений у нее нет. Жить женщине приходится на одну лишь пенсию, пишет News.ru.

Ежемесячно Мамонова получает порядка 16 тыс. рублей. Этих денег не хватает, чтобы содержать почти 20 котов и собак.

Кроме этого, несчастная вдова начала продавать машины мужа. Она отметила, что три старых «Мерседеса» Петра Мамонова, которые были не на ходу, купили его друзья «как память».

Сейчас Ольге Мамоновой помогает сын Иван, работающий оператором-постановщиком.

Напомним, 15 июля, умер музыкант Петр Мамонов. Некоторое время артист лежал в Коммунарке из-за коронавируса. Его состояние оценивали как крайне тяжелое — жена Мамонова сообщала, что каждый день супруг находится на грани между жизнью и смертью. В какой-то момент самочувствие Мамонова настолько ухудшилось, что его пришлось подключать к аппарату ИВЛ, а затем — вводить в медикаментозный сон. Все эти меры не помогли спасти жизнь Мамонову.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жена Мамонова назвала точную причину смерти актера.

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