Жена Мамонова назвала точную причину смерти актера

Жена Мамонова назвала точную причину смерти актера
Коллеги Мамонова скорбят. Фото: www.instagram.com/bgrebenshikov

Вдова Петра Мамонова Ольга рассказала, что когда актер узнал, что заболел, то не хотел ехать в больницу.

По ее словам Мамонова, он был уверен, что точно умрет в больнице. Вместо госпитализации, он остался дома и старался пить больше воды.

«Легкие пожирались и пожирались каждый день. Он же не от пандемии умер, а от заражения крови. Лег в больницу с ковидом, а на 14-й день у него начался абсцесс, попала бактериологическая инфекция в кровь», — цитирует ее «Комсомольская правда».

Напомним, 15 июля, умер музыкант Петр Мамонов. Некоторое время артист лежал в Коммунарке из-за коронавируса. Его состояние оценивали как крайне тяжелое — жена Мамонова сообщала, что каждый день супруг находится на грани между жизнью и смертью. В какой-то момент самочувствие Мамонова настолько ухудшилось, что его пришлось подключать к аппарату ИВЛ, а затем — вводить в медикаментозный сон. Все эти меры не помогли спасти жизнь Мамонову.

Петр Мамонов — основатель и лидер легендарной андеграундной группы «Звуки Му». Он снялся в фильмах «Такси-блюз», «Остров» Павла Лунгина, «Игла» Рашида Нугманова, где главную роль исполнил музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Главная роль в фильме «Остров» принесла Мамонову множество наград.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Мамонова опровергла слухи об отказе почек у артиста.

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