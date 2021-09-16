В Ленобласти температура опустится ниже нуля

В Ленобласти температура опустится ниже нуля
В регионе ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

Ночью ожидаются заморозки – похолодает до минус трех градусов.

В Ленинградской области ожидаются ночные заморозки. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Известно, что температура опустится ниже нуля с 17 по 19 сентября включительно. Столбик термометра достигнет отметки в минус три градуса.

«17-19 сентября сохраняется вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленобласти. Кроме этого высока вероятность происшествий, связанных с травматизмом людей в связи переохлаждением и обморожениями, особенно среди социально незащищенных слоев населения»,

— говорится в сообщении.

Спасатели просят одеваться потеплее и не забывать о комфорте ног. Кажется, бабьего лета пока так и не предвидится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти портится погода.

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