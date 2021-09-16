В Петербурге за сутки от коронавируса впервые привились 686 человек

В Петербурге за сутки от коронавируса впервые привились 686 человек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Пациентов с диагнозом коронавирус в больницах Петербурга становится все больше, а вот число желающих привиться так стремительно не растет.

Из отчета Смольного известно, что полностью завершили цикл вакцинации 2 094 петербуржцев.

В «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге» от 14 сентября пишут, что за прошлые сутки было госпитализировано 193 человека, при том, что днем ранее сообщалось о 166 пациентах за сутки.

В городе развернуто 5 163 койки для больных ковидом, из них заняты 3 699, это 71,6%.

В реанимационных палатах находятся 394 человека. На аппаратах ИВЛ — 140. В пансионате «Заря» — 487 пациентов. Во временном госпитале «Ленэкспо» — 166.

Амбулаторное лечение проходят 18 585 жителей Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус унес жизни еще 39 петербуржцев за сутки.

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