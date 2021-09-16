На Адмирала Трибуца ДТП с мотоциклистом: байкера госпитализировали

На место инцидента приезжала реанимация.

В Красносельском районе сегодня вечером, 16 сентября, произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Адмирала Трибуца. Там на въезде во двор столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль. В результате инцидента пострадал байкер. На место прибыла реанимация, которая госпитализировала мужчину.

Непонятно, в каком состоянии находится мужчина. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Заусадебной в ДТП «БМВ» откинуло к забору, каршеринг встал посередине. У «БМВ» разбит «левый глаз», ее откинуло к барьерному ограждению. Возможно, именно забор и спас машину от падения в овраг.