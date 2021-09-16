В Петербурге батареи потеплели в 75% жилых домов

В Петербурге батареи потеплели в 75% жилых домов
Батареи потеплеют совсем скоро во всех домах. Фото: pixabay.com

Власти ведут активную работу с теми ТСЖ и ЖСК, которые пока не спешат включать отопление.

В Санкт-Петербурге, кажется, начался отопительный сезон. Сегодня, 16 сентября, батареи стали теплыми в 75% жилых домов. До этого власти сообщали о протапливании социальных объектов: школ, детских садов, медицинских учреждений. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко.

Отопление во многих жилых домах включили в этот четверг утром. Некоторые руководители ТСЖ или ЖСК пока не спешат с этим, с ними ведется активная работа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге включили отопление во многих детсадах и школах. Начало отопительного сезона в соцучреждениях стартовало досрочно.

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В Петербурге батареи потеплели в 75% жилых домов
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