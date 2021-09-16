На Савушкина пылал «Мерседес»: никто не пострадал

В машине успел обгореть моторный отсек и салон.

В Приморском районе сегодня вечером, 16 сентября, горела иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Савушкина у дома 128, корпус 1. Там вспыхнул «Мерседес» по неустановленной причине. На место прибыли две единицы техники и девять спасателей. Они справились с огнем за считанные минуты. К сожалению, в результате инцидента успели обгореть моторный отсек и салон.

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства пожара только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Бабушкина загорелось кафе. Сообщение о возгорании поступило в 13:55. В помещении площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 10 квадратных метров.