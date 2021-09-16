Жители Калининского района остались холодной ночью без горячей воды

Жители Калининского района остались холодной ночью без горячей воды
Жильцы сидят без горячей воды. ой. Фото: pixabay.com

Местные жители отмечают, что надеялись на включение отопления, а в итоге остались и без воды.

В Калининском районе сегодня, 16 сентября, отключили горячую воду. Об этом рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Калининский район».

Жительница дома на улице Софьи Ковалевской отметила, что надеялась на включение отопления, а в итоге сидит даже без горячей воды. В ЖКС №3 Калининского района заявили, что произошла авария на теплоносители, устранением последствий которой уже занимает ГУП «ТЭК».

«Работы ведутся без ограничения потребителей: горячее водоснабжение 11 зданий, в том числе 10 жилых домов, обеспечено по обратному трубопроводу»,

— отметили представители предприятия, пишет «Фонтанка».

Ожидается, что вода вернется в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге включили отопление во многих детсадах и школах.

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