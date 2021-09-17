Делегация ВОЗ планирует визит в Россию для одобрения «Спутника V»

Делегация ВОЗ планирует визит в Россию для одобрения «Спутника V»
Вакцина "Спутник V". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Российская сторона должна предоставить полный пакет документов.

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время планирует приехать в Россию для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Аноним отмечает, что взаимодействие между Россией и организацией «продолжается в позитивном ключе». В скором времени сотрудники ВОЗ должны приехать в страну для ознакомления с рядом документов, а также условиями, в которых производятся препараты.

Документы должны описывать такие параметры вакцины, как ее качество, безопасность, эффективность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки от коронавируса впервые привились 686 человек. В городе развернуто 5 163 койки для больных ковидом, из них заняты 3 699, это 71,6%.

"Спутник V" ВОЗ регистрация


 

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Делегация ВОЗ планирует визит в Россию для одобрения «Спутника V»
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