В четверг в Пулково нет задержанных рейсов

В четверг в Пулково нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

В пятницу, 17 сентября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международный рейсы. Всего с вылетом опаздывают пять самолетов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Хельсинки, Сочи, Новосибирска и Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.

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