Ночью на Димитрова сгорела «Тойота»

В ночь на 17 сентября во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:16. На улице Димитрова у дома 24, корп. 1, загорелась машина.

В легковом автомобиле марки «Тойота» обгорел салон, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 00:44. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.