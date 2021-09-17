Россиянам рассказали, какие прививки нужны взрослым

По словам врача, раз в десять лет обязательна вакцинация от столбняка и дифтерии. Фото: pixabay.com

По словам врача, раз в десять лет обязательна вакцинация от столбняка и дифтерии. Фото: pixabay.com

Врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун рассказала, что основные прививки большинству людей делают в детстве, однако некоторые нужно повторять во взрослом возрасте.

Врач советует взрослым сделать прививку от дифтерии, столбняка и гриппа, сообщает агентство “Прайм”. По ее словам, раз в десять лет обязательна вакцинация от столбняка и дифтерии.

От гепатита В лучше прививаться всем людям в возрасте до 55 лет один раз в десять лет, но до момента прививки нужно сдать анализ на титр антител для выявления наличия иммунитета к вирусу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что побочные реакции после повторной прививки от ковида не отличаются от тех, которые бывают после первой вакцинации. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.