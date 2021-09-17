В Петербурге в пятницу температура опустится до +11 градусов

В пятницу, 17 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без осадков. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«На погоду в столице окажет влияние гребень антициклона, с востока и с запада сжатый циклоническими вихрями. Облаков в небе по-прежнему много, но существенных осадков не ожидается», — рассказал синоптик.

При этом температурный фон останется на 3-4 градуса холоднее нормы.

Столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Ветер северо-восточного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что выше нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжает бушевать сильный ветер. Он повалил уже более 60 деревьев.