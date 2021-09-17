В Италии появится обязательный COVID-паспорт для работников

В Италии появится обязательный COVID-паспорт для работников
В Италии введут обязательный COVID-паспорт для работников. Фото: pixabay

Власти Италии обяжут работающих граждан оформить COVID-паспорт. Соответствующий указ правительства опубликовала газета Corriere della Sera.

Для того, чтобы получить документ, необходимо будет предоставить данные о вакцинации против SARS-CoV-2, справку о недавно перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест на коронавирус.

Постановление начнет действовать 15 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице власти усилили контроль за соблюдением антиковидных мер. С проверками нагрянули почти в пять торгово-развлекательных центров.

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В Италии появится обязательный COVID-паспорт для работников
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