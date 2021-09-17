Утром в Петербурге пробки достигли 3 баллов

Утром в пятницу в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 17 сентября пробки оцениваются в 3 балла. Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются у площади Восстания, Среднеохтинском проспекте, Литейном мосту, набережной Кутузова и Большом проспекте Петроградской стороны.

Движение затруднено на Московском шоссе, где произошло ДТП и на пересечении улицы Руставели и Пискаревского проспекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.