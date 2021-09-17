Без титулов и денег. Детей принца Гарри и Меган Маркл могут лишить всего

Информация, что Чарльз, принц Уэльский, намерен оставить своих внуков, детей Гарри и Меган Маркл, герцогов Сассекских, без королевских титулов, кажется, подтверждается. По информации британских СМИ, в Букингемском дворце готовят изменения в закон о порядке наследования.

Ранее уже была информация, что принц Чарльз намерен лишить титула не только своего внука, первенца Гарри, но и других представителей монархии. Это объясняется желанием сэкономить средства британских налогоплательщиков на постоянно расширяющуюся королевскую семью.

По данным Daily Mail, замысел Чарльза разозлил Сассекских, у которых и без того непростые отношения с королевским двором. Ведь если Уэльский действительно осуществит свой план, принцессой в будущем не станет и их новорожденная дочь, Лилибет Диана.

Когда на британский престол взойдет принц Чарльз, Арчи станет внуком действующего монарха и, согласно действующим законам, сможет претендовать на титул принца. Однако инсайдеры утверждают: Уэльский намерен этому воспрепятствовать.

Отношения принца Чарльза со своим сыном Гарри и его женой Меган Маркл окончательно испортились после интервью телеканала CBS. В нем Маркл вполне прозрачно намекнула, что некоторые члены королевской семьи имеют расистские взгляды.

В довершении конфликта в прессу просочилась информация о том, что Гарри готовит к изданию свои мемуары. В них он назовет «расиста». И скорее всего, в этом связи прозвучит имя Камиллы Паркер-Боул, второй жены принца Уэльского. Странно было бы в такой ситуации рассчитывать на лояльность будущего короля и различные привилегии для своих детей.

Тем более что из-за скандального поведения Гарри и его супруги королеве Елизавете II пришлось скорректировать перечень обязанностей членов семьи. Когда страна переживали первую коронавирусную волну, появилась информация о том, что Гарри был лишен возможности стать регентом. Ведь в случае, если бы с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а также со возрастными представителями монархии случилось несчастье, наставником (и фактически монархом) при малолетнем Джордже стал бы его дядя – принц Гарри. И конечно, без его супруги бы не обошлось. А вот уж кого монаршая семья, похоже, не желает видеть не только возле престола, но и вообще в Англии!

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Они переехали в США с целью работать и заниматься предпринимательской деятельностью.