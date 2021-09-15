Сбежавшие принц Гарри и Меган Маркл пытаются набрать политический вес в США

Свет политического Олимпа США, по всей видимости, сильно манит к себе сбежавших от королевской жизни принца Гарри и его супругу Меган Маркл, герцогов Сассекских.

Принц Гарри вместе с первой леди США Джилл Байден посетил «Игры воинов», пишет Daily mail. Это ежегодное мероприятие Министерства обороны, впервые проведенное в 2010 году, которое отмечает стойкость больных и раненых, проходящих службу, и ветеранов военной службы США.

В этом году «Игры воинов» проходили в режиме онлайн из-за антиковидных ограничений. Однако это не помешало первой леди и принцу продемонстрировать публике полную лояльность друг другу.

«Объединение Гарри в пару с американской первой леди может взъерошить перья в Лондоне и вновь вызвать опасения, что Гарри и Меган будут вовлечены в политику США. Традиционно ожидается, что члены королевской семьи всегда будут оставаться политически нейтральными», — отмечают аналитики.

Надо отметить, что герцог Сассекский и Джилл Байден хорошо знакомы уже много лет и всегда подчеркивали свои дружеские отношения.

Но это их первое совместное мероприятие с тех пор, как она стала первой леди, а Гарри и его жена Меган переехали в Соединенные Штаты.

При этом герцогиня Сассекская не была включена в список участников мероприятия.

Эксперты подчеркивают, что принцу и его супруге, судя по всему, предстоит долгий путь к возвращению себе былой репутации, политического и общественного веса. Вступив в конфронтацию с королевским домом, они лишились поддержки многих значимых в США персон. Об этом свидетельствует и тот факт, что на юбилей экс-президента США Барака Обамы герцоги Сассекские, несмотря на демонстрируемые близкие отношения, так и не были приглашены.

Ранее Gazeta.SPb писала, что Меган Маркл недовольна решением наследника королевы Елизаветы II принца Чарльза лишить многих членов королевской семьи титулов и привилегий. Она не хочет, чтобы это коснулось и ее сына тоже.

Если инициативу принца Чарльза поддержат, то некоторых членов семьи лишатся финансовой поддержки, а сын принца Гарри и Меган Маркл не сможет стать принцем.