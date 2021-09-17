Около 250 тысяч россиян приняли участие в онлайн- голосовании на выборах в Госдуму

Около 250 тысяч россиян приняли участие в онлайн- голосовании на выборах в Госдуму
Около 250 тысяч россиян проголосовали онлайн на выборах в Госдуму. Фото: pixabay

Около 250 тысяч человек уже приняли участие в электронном дистанционном голосовании, это 12% от заявленных. Об этом рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

«По электронке по федеральному списку 250 тысяч проголосовало, это 12% от заявленных», — приводит его словам РИА «Новости».

В России начались выборы в Государственную думу. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.

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