Член петербургского избиркома прокомментировал проблемы с видео в Выборгском районе

Член петербургского избиркома прокомментировал проблемы с видео в Выборгском районе
В Петербурге начались выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. Фото: Gazeta.SPb

Член городской избирательной комиссии Юрий Кузнецов прокомментировал информацию об отсутствии видеотрансляции на избирательных участках №294 и №309 в Выборгском районе.

По словам Кузнецова, каждый из 1940 участков оборудован камерами видеонаблюдения, их охват составляет 95%. Техническая поддержка обеспечивается непрерывно, однако вероятность сбоев все равно есть — как, например, и произошло на участках в Выборгском районе.

При этом Кузнецов подчеркнул, что временно вышли из строя две камеры — а на каждом участке их гораздо больше одной. Кроме того, добавил член избирательной комиссии, их оперативно ремонтируют: «Вполне возможно, что на эту секунду, — я сейчас боюсь обмануть, — это уже устранено».

Напомним, что утром 17 сентября в аппарате Уполномоченного по правам человека подтвердили отсутствие видеотрансляции на избирательных участках №294 и №309 Выборгского района.

Сегодня в России начались выборы в Государственную думу, а в Петербурге — еще и в Законодательное собрание. Голосование будет длиться с 17 по 19 сентября.

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