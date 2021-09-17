Выборы в Ленобласти проходят спокойно и без нарушений

Выборы в Ленобласти проходят спокойно и без нарушений
В России начались выборы в Государственную думу. Фото: gazeta.spb.ru

В первый день голосования, 17 сентября, на избирательных участках Ленобласти наблюдается большое количество желающих проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Законодательное собрание региона.

Процесс голосования проходит спокойно и без нарушений

В частности, в Лужском районе в штатном режиме свои двери открыли 59 избирательных участков. Об этом рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Лужского района Светлана Лапина. «Все работают в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности и без нарушений», – приводит ее слова online47.ru.

В России начались выборы в Государственную думу. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.

выборы 2021 голосование ленобласть


 

Новости партнеров
Петербурженка пустила знакомого из Интернета в квартиру, а он изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь
Петербурженка пустила знакомого из Интернета в квартиру, а он изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выборы в Ленобласти проходят спокойно и без нарушений
В Петербурге зафиксировано 1738 новых случаев коронавируса
Член петербургского избиркома прокомментировал проблемы с видео в ...
В Петербурге открылись 1940 избирательных участков
Около 250 тысяч россиян приняли участие в онлайн- голосовании на выборах в ...
Из детдома в Петербурге пропала воспитанница
В Петербурге поменяют границы двух районов
ЦИК: электронное голосование проходит без сбоев