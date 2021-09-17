Выборы в Ленобласти проходят спокойно и без нарушений

В первый день голосования, 17 сентября, на избирательных участках Ленобласти наблюдается большое количество желающих проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Законодательное собрание региона.

Процесс голосования проходит спокойно и без нарушений

В частности, в Лужском районе в штатном режиме свои двери открыли 59 избирательных участков. Об этом рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Лужского района Светлана Лапина. «Все работают в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности и без нарушений», – приводит ее слова online47.ru.

В России начались выборы в Государственную думу. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.