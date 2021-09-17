Контрабандисты пытались ввезти из Финляндии тысячу «ягуаров»

Контрабандисты пытались ввезти из Финляндии тысячу «ягуаров»
Каждая из них была упакована в коробку с логотипом Jaguar. Фото: sztu.customs.gov.ru

Сотрудники Южного таможенного поста обнаружили незадекларированный товар — металлические пробки для бутылок в виде фигуры этого хищника.

Каждая из них была упакована в коробку с логотипом Jaguar. Об этом рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

Во время досмотра таможенники нашли неуказанный товар — пробки для бутылок. Их изъяли, на перевозчика завели дело об административном правонарушении за незаконное перемещение товаров через таможенную границу.

Среди прибывших товаров было обнаружено 1000 пробок для вина с товарным знаком Jaguar.

Перевозчик ввез на территорию России в 23 грузовых местах «печатную плату», «микросхему», «силиконовую клавиатуру», «конденсатор керамический», «транзистор» и «разъём» общим весом 210 кг, стоимостью свыше 31000 Евро. Всего обнаружено 1000 коробок с пробками для бутылок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на российской границе с Эстонией таможенники нашли контрабанду — 750 блоков нелегальных сигарет. Сотрудники Кингисеппской таможни вместе с работниками погранконтроля обнаружили 15 брикетов с сигаретами вагона с минеральными удобрениями.

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