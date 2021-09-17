В выборах Петербурга примут участие более 6 тыс. наблюдателей

В выборах Петербурга примут участие более 6 тыс. наблюдателей
В России начались выборы в Государственную думу. Фото: gazeta.spb.ru

Более 6500 человек зарегистрированы в качестве наблюдателей на избирательных участках в Петербурге, заявили в горизбиркоме. Об этом рассказала председатель Горизбиркома Наталья Чечина.

На пресс-конференции Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

По словам главы петербургского избиркома Натальи Чечиной, 6546 граждан пожелали стать наблюдателями, 4047 из которых – от избирательных объединений, 1956 – от субъектов общественного контроля, 543 из которых – от кандидатов. Аккредитацию на работу на выборах получили 414 сотрудников 46 СМИ.

В России начались выборы в Государственную думу. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.

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