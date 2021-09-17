На Кустодиева мужчина устроил стрельбу

Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего из травматического пистолета в Выборгском районе Петербурга.

Инцидент произошел 16 сентября у магазина на улице Кустодиева.

По предварительной информации, мужчина два раза выстрелил из пистолета в воздух. Полиция задержала мужчину 1977 года рождения. У него изъяли травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.