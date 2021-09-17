За выборами в Петербурге будут наблюдать около 2 тысяч представителей Общественной палаты

Центр общественного наблюдения Общественной палаты Петербурга с 8 утра работает в Невской ратуше. За ходом выборов в режиме реального времени следят через 8 экранов и 50 компьютеров.

В пятницу, 17 сентября, в Доме журналистов в рамках первого дня выборов прошла пресс-конференция представителей Общественной палаты Санкт-Петербурга. Заместитель главы ведомства Александр Вахмистров рассказал, что на 1 940 избирательных участков подготовлено около 2 000 независимых наблюдателей.

Кроме того, общественным штабом по наблюдению за выборами организованы 18 мониторинговых групп. Каждая закреплена за определенным районом, и участники выезжают на избирательные участки, оценивая ситуацию.

С 8:00 в Невской ратуше начал работу Центр общественного наблюдения. Там установлена видеостена из 8 экранов и 50 компьютеров, которые в режиме онлайн транслируют происходящее на избирательных участках. По предварительной записи туда может попасть любой желающий.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы VIII созыва. Кроме того, в Петербурге выбирают членов Законодательного собрания.