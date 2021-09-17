Петербуржец соврал об убийстве, чтобы напугать сожительницу

Мужчине предстоит заплатить крупный штраф в размере одного миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге оштрафовали мужчину, который соврал об убийстве. Ему предстоит заплатить один миллион рублей. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 17 апреля 2021 года. Мужчина совершил ложный вызов полиции, признавшись в убийстве, которого не совершал. Когда наряд прибыл на место, выяснилось, что гражданин просто хотел таким образом запугать свою сожительницу.

Мужчина признал свою вину. Теперь за свою несмешную шутку и запугивания он расплатится крупной суммой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спустя 3 месяца поисков задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом.