Спустя 3 месяца поисков задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом

В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки, пропавшей 18 июня. Им оказался 61-летний житель села Казарь — школьница была его соседкой.

На поиски тела потребовалось три месяца — труп обнаружили 15 сентября, как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Убитую нашли в том же селе, в подвале многоквартирного дома — преступник оборудовал там схрон, где спрятал девочку. Идентифицировать её смогли по одежде.

К поискам ребенка привлекли более трехсот сотрудников полиции, Следственного комитета, Росгвардии, МЧС и волонтеров. Девочку разыскивали с помощью квадрокоптеров, опрашивали местных жителей, изучали записи камер видеонаблюдения — к делу привлекли даже водолазов, которые осматривали дно реки.

Сейчас задержанный по подозрению в насильственных действиях сексуального характера находится под арестом. Известно, что мужчина был знаком со своей предполагаемой жертвой и общался с ней. Расследование продолжается — возможно, на счету подозреваемого не один такой эпизод.

Напомним, что последнее время трагические случаи с исчезновением детей распространились по всей России. Так, в Кемеровской области нашли убитыми двух 10-летних школьниц. Выяснилось, что их изнасиловал и задушил серийный педофил, заманивший детей «в гости». Мужчина, уроженец города Мыски, отсидел последний срок за надругательство над несовершеннолетним в 2019 году, после чего перебрался в Киселевск — там он смог скрыться от надзорных органов.

В Петербурге недавно удалось предотвратить аналогичную трагедию: юная жительница Гатчины отправилась в гости к своему 33-летнему знакомому. Вычислить, где находится девочка, смогли по её переписке в соцсетях. К счастью, правоохранители вовремя оказались дома у злоумышленника — он не успел причинить школьнице вреда. Мужчина арестован.