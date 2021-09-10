Пропавшую девочку из Гатчины нашли в квартире мужчины в Петербурге

По предварительным данным, мужчина приставал к ребенку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По предварительным данным, мужчина приставал к ребенку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Десятилетняя жительница поселка в Гатчинском районе Ленобласти не вернулась из школы 9 сентября. Родители девочки забили тревогу и обратились в полицию. Ребенка, к счастью, быстро нашли — у 33-летнего петербуржца в квартире на Партизана Германа. Удалось предотвратить трагедию — мужчина приставал к жертве.

Информация об исчезновении ребенка поступила в полицию в 21:45 от 46-летнего отца пропавшей. К розыску девочки подключили весь личный состав гатчинской полиции, а также проинформировали наружные наряды. К счастью, сотрудники уголовного розыска смогли быстро вычислить, где можно искать школьницу: стражи порядка изучили её страницы в социальных сетях и заметили длительную переписку со взрослым мужчиной, 33-летним жителем улицы Партизана Германа в Красносельском районе Петербурга.

Полицейские быстро направились по месту жительства петербуржца. Оказалось, что мужчина живет с мамой, папой и бабушкой в трехкомнатной квартире. Именно там, у него «в гостях» нашли пропавшую девочку. Ребенка передали родителям, а её «друга» задержали — по предварительным данным, мужчина приставал к школьнице и угрожал ей, но причинить вреда не успел.

Известно, что ранее петербуржец не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Как пишет «Фонтанка», среди мест его работы есть маркетинговое агентство и детская больница.

Оперативная работа правоохранителей и, наверное, удачное стечение обстоятельств позволили предотвратить трагедию. К сожалению, несколькими днями ранее, в городе Киселевск Кемеровской области, такого не случилось. Ранее судимый за педофилию 41-летний мужчина изнасиловал и задушил двух 10-летних девочек. Их тела нашли в заброшенном доме.