Убийце девочек в Киселевске предъявили обвинение по трем статьям: СК опубликовал видео допроса

Убийце девочек в Киселевске предъявили обвинение по трем статьям: СК опубликовал видео допроса
Пестерников рассказал, как убивал школьниц. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области

Центральный районный суд Кемерово на два месяца отправил под арест Виктора Пестерникова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве. Жертвами судимого за педофилию стали две школьницы из Киселевска.

Правоохранители сообщают, что 41-летний житель города Мыски признал вину и указал на место, где прятал тела школьниц. Тем не менее, причину смерти и телесные повреждения девочек еще предстоит установить экспертам.

Пестерникову вменяют сразу три статьи уголовного кодекса — ст. 105, ст. 131 и ст. 132 (убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет). Следователи считают, что школьницы встретили мужчину на остановке общественного транспорта, возвращаясь из школы. Он был в нетрезвом состоянии и держал в руках семечки — дети попросили поделиться, чтобы покормить голубя.

Обвиняемый в ответ предложил сходить с девочками в магазин и купить им сладости, а птицам — еды, и дети согласились. После похода в магазин мужчина уговорил школьниц зайти к нему в гости. Пестерников временно жил в заброшенном доме, который арендовал у местного жителя. Преступник сменил место жительства после отбытия последнего срока — он вышел на свободу в 2019-м году, отсидев 10 лет за педофилию.

Придя домой вместе с будущими жертвами, мужчина не забыл о спиртном. Выпив, обвиняемый изнасиловал детей, а затем решил задушить их, чтобы не допустить разглашения тайны. Он забросал тела школьниц матрасами и ушел на работу.

Помимо дела Пестерникова, следователи разбираются в халатности должностных лиц, которые не уследили за преступником после освобождения из колонии. Кроме того, проверку проводят в отношении действий родители: правоохранительные и профильные органы оценивают условия, в которых жили и воспитывались погибшие девочки.

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