Убил семью и напал на полицейского: под Воронежем задержали буйного подозреваемого

Мужчина оказывал сопротивление при задержании.

В Воронежской области сегодня, 17 сентября, задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского. Об этом сообщили в ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина может быть причастен к убийству целой семьи. Его заприметили на автодороге, но подозреваемый не желал быстро сдаваться. Он оказал вооруженное сопротивление и в результате был ранен.

«Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области»,

— сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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