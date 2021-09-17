Убил семью и напал на полицейского: под Воронежем задержали буйного подозреваемого

Убил семью и напал на полицейского: под Воронежем задержали буйного подозреваемого
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мужчина оказывал сопротивление при задержании.

В Воронежской области сегодня, 17 сентября, задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского. Об этом сообщили в ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина может быть причастен к убийству целой семьи. Его заприметили на автодороге, но подозреваемый не желал быстро сдаваться. Он оказал вооруженное сопротивление и в результате был ранен.

«Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области»,

— сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жертва нападения в Полежаевском парке о своем спасении. Нападавший погнался за ней и, к сожалению, смог догнать. Злоумышленник схватил девушку за плечо и нанес удар ножом

воронеж нападение полиция убийство


 

Новости партнеров
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Смольный подтвердил начало протапливания с 13 сентября
Смольный подтвердил начало протапливания с 13 сентября
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
В лобовом столкновении легковушек в Лужском районе погибли два человека
В лобовом столкновении легковушек в Лужском районе погибли два человека
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Убил семью и напал на полицейского: под Воронежем задержали буйного ...
Россия будет производить вакцины AstraZeneca, но не для себя
Глава Setl Group Максим Шубарев получил орден Сергия Радонежского
Кремль утвердил перенос выходных дней в 2022 году
Блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда предложили выплатить по 50 ...
Путин объяснил, почему заболели ковидом люди из его окружения
Премия за привлекательность. Красивым людям больше платят?
Путин рассказал, как переезд штаб-квартиры Газпрома повлияет на Петербург