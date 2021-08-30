Добралась домой со вспоротым животом: жертва нападения в Полежаевском парке о своем спасении

В ночь на 28 августа 31-летняя петербурженка вышла прогуляться в Полежаевском парке в районе проспекта Ветеранов. Променад закончился колотым ранением брюшной полости и экстренной операцией. Подробностями происшествия поделилась сама пострадавшая.

Поздним пятничным вечером девушка в одиночестве оказался в Полежаевском парке. По её словам, неизвестный злоумышленник напал со спины: он незаметно подкрался сзади и схватил жертву за лицо. Однако смелая петербурженка смогла отбиться, ударив обидчика локтем. Она вырвалась и побежала вглубь парка.

Нападавший погнался за ней и, к сожалению, смог догнать. Злоумышленник схватил девушку за плечо и нанес удар ножом. Тогда пострадавшая пригрозила обидчику, что начнет громко кричать. Этот аргумент подействовал на неизвестного, и мужчина предпочел ретироваться, бросив жертву с серьезной раной.

После исчезновения преступника петербурженка потеряла сознания. Спустя некоторое время, девушка пришла в себя, сумела добраться до дома и уже оттуда позвонить в скорую. Врачи доставили пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии: у нее диагностировали проникающее колотое ранение брюшной стенки с повреждением печени и желудка. Жертве нападения с ножом пришлось перенести операцию, сейчас она находится под присмотром медиков.

Поймать злодея пока не удалось, его мотивация также не установлена. Инцидент, однако, привлек внимание правоохранителей. По факту причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Напомним, что еще одно нападение с ножом закончилось смертью в кондитерской на улице Комсомола. 32-летний мигрант зарезал свою возлюбленную, которая задолжала ему 20 тысяч рублей и отказывалась возвращать. Расправившись с жертвой, преступник похитил из кассы 8 тысяч рублей и планировал скрыться на родине, но его задержали в московском Шереметьево.