Мигранта, зарезавшего возлюбленную в кондитерской, задержали в Москве

Вечером 28 августа в подсобке кондитерской «Невские берега» возле Финляндского вокзала нашли зарезанной продавщицу. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день в аэропорту Шереметьево.

В субботу в служебном туалете филиала сети кондитерских «Невские берега» на улице Комсомола в Калининском районе обнаружили жестоко убитую женщину. На теле 39-летней уроженки Узбекистана было множество ножевых ранений, а на шее — следы удушения. Погибшая имела временную регистрацию в Петербурге и работала в кондитерской продавщицей.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Позже, как пишет «Фонтанка», у следователей появилась первая версия: убийство произошло в результате конфликта между возлюбленными. Скорее всего, пару объединяли не только родина и романтические отношения, но и пристрастие к запрещенным веществам. В пылу ссоры, предполагают правоохранители, 32-летний мужчина схватился за нож.

Известно, что избранник продавщицы работал грузчиком в нескольких местах, включая кондитерскую на Комсомола. Точную причину конфликта установить пока не удалось, но, возможно, убитая отказалась одолжить партнеру крупную сумму, чем вызвала его ярость. Следователи считают, что, совершив преступление, злоумышленник выкрал имеющиеся в кассе деньги в размере 8 тысяч рублей, намереваясь вернуться в Узбекистан и скрыться. Для этого мужчина направился в Москву.

Однако благодаря слаженным действиям оперативников, далеко уйти подозреваемому не удалось. Предполагаемого преступника по горячим следам обнаружили в столичном аэропорту Шереметьево. Возможный убийца задержан, его везут обратно в Петербург для допроса и избрания меры пресечения.