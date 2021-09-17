В Петербурге явка на выборы в Госдуму к 15:00 составила 7,2%

В Петербурге с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. По состоянию на 15:00 первого дня голосования явка на думские выборы составила 7,2%, на выбора в парламент — 6,7%

Данные по Петербургу и Ленобласти примерно одинаковые. Северная столица и Ленинградская область находятся в списке наименее активных российких регионов — избиратели не очень-то спешат на голосование. Более низкая явка зарегистрирована лишь в нескольких регионах, среди которых, к примеру, Республика Хакасия (5,75%) и Нижегородская область (7,35%).

Самые активные избиратели, судя по данным Центризбиркома, живут в Чеченской республике — к 15:00 первого дня голосования явка там составила 27,27%. Второе место занимает Татарстан, где отдали свои голоса 19,79% избирателей, а замыкает тройку лидеров Крым, где явка составляет 15,12%.