В Петербурге явка на выборы в Госдуму к 15:00 составила 7,2%

В Петербурге явка на выборы в Госдуму к 15:00 составила 7,2%
Петербург и Ленобласть - одни из наименее активных регионов. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. По состоянию на 15:00 первого дня голосования явка на думские выборы составила 7,2%, на выбора в парламент — 6,7%

Данные по Петербургу и Ленобласти примерно одинаковые. Северная столица и Ленинградская область находятся в списке наименее активных российких регионов — избиратели не очень-то спешат на голосование. Более низкая явка зарегистрирована лишь в нескольких регионах, среди которых, к примеру, Республика Хакасия (5,75%) и Нижегородская область (7,35%).

Самые активные избиратели, судя по данным Центризбиркома, живут в Чеченской республике — к 15:00 первого дня голосования явка там составила 27,27%. Второе место занимает Татарстан, где отдали свои голоса 19,79% избирателей, а замыкает тройку лидеров Крым, где явка составляет 15,12%.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
выборы 2021 новости СПб цик явка


 

Новости партнеров
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Смольный подтвердил начало протапливания с 13 сентября
Смольный подтвердил начало протапливания с 13 сентября
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге явка на выборы в Госдуму к 15:00 составила 7,2%
В Мурино открыли движение по круговому перекрестку
Путин, находящийся на самоизоляции, проголосовал онлайн
Главу горизбиркома Чечину не смутили 60 тысяч голосующих на дому в ...
Клещи продолжают кусать петербуржцев: в больницу обратились 500 человек за неделю
«Приморский УПК» включили в нацпроект
ЛОЭСК вошла в совет по развитию бизнеса при ЛОТПП
Убил семью и напал на полицейского: под Воронежем задержали буйного ...