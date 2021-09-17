В Мурино открыли движение по круговому перекрестку

В Мурино открыли движение по круговому перекрестку
17 сентября стартует рабочее движение по "кольцу" в Мурино. Фото: пресс-служба администрации губернатора Ленинградской области

Развязку открыли год назад, она помогла ускорить движение в городе.

Сегодня, 17 сентября, открыли движение на новом круговом перекрестке развязки с КАД в западной части Мурино. Благодаря этому удастся ускорить движение в городе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Развязка соединяет четыре съезда (два внутренней части КАДа и два с внешней». Такое кольцо было городу просто необходимо – теперь автомобилистам станет куда проще добраться до дома. Диаметр круга составляет около ста метров, на объекте есть освещение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограничат проезд по путепроводу на развязке Киевского и Красносельского шоссе. На участке дороги будут проводиться ремонтные работы.

кад мурино новости СПб развязка


 

Новости партнеров
Смольный подтвердил начало протапливания с 13 сентября
Смольный подтвердил начало протапливания с 13 сентября
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
В лобовом столкновении легковушек в Лужском районе погибли два человека
В лобовом столкновении легковушек в Лужском районе погибли два человека
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге явка на выборы в Госдуму к 15:00 составила 7,2%
В Мурино открыли движение по круговому перекрестку
Путин, находящийся на самоизоляции, проголосовал онлайн
Главу горизбиркома Чечину не смутили 60 тысяч голосующих на дому в ...
Клещи продолжают кусать петербуржцев: в больницу обратились 500 человек за неделю
«Приморский УПК» включили в нацпроект
ЛОЭСК вошла в совет по развитию бизнеса при ЛОТПП
Убил семью и напал на полицейского: под Воронежем задержали буйного ...