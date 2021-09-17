В Мурино открыли движение по круговому перекрестку

Развязку открыли год назад, она помогла ускорить движение в городе.

Сегодня, 17 сентября, открыли движение на новом круговом перекрестке развязки с КАД в западной части Мурино. Благодаря этому удастся ускорить движение в городе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Развязка соединяет четыре съезда (два внутренней части КАДа и два с внешней». Такое кольцо было городу просто необходимо – теперь автомобилистам станет куда проще добраться до дома. Диаметр круга составляет около ста метров, на объекте есть освещение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограничат проезд по путепроводу на развязке Киевского и Красносельского шоссе. На участке дороги будут проводиться ремонтные работы.