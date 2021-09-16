В Петербурге ограничат проезд по путепроводу на развязке Киевского и Красносельского шоссе

На участке дороги будут проводится ремонтные работы.

В Санкт-Петербурге введут ограничения движения по путепроводу на развязке Киевского и Красносельского шоссе. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Известно, что на указанном участке дороги будут проводиться ремонтные работы с 17 сентября. Это станет причиной внесения коррективов в схему движения сразу в двух районах города. В Пушкинском районе ограничения будут длиться несколько дней, а вот во Фрунзенском – до конца ноября 2021 года. Там планируют ремонтировать участок от улицы Салова до Соединительной линии железной дороги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вход в метро «Невский проспект» на Грибоедова ограничат из-за ремонта эскалатора.