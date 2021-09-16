Вход в метро «Невский проспект» на Грибоедова ограничат из-за ремонта эскалатора

Режим работы вестибюля 2 станции «Невский проспект» изменится из-за капремонта эскалатора.

Так, со вторника, 21 сентября, по 25 ноября по будням с половины седьмого до половины восьмого вечера вход в вестибюль с канала Грибоедова будет закрыт. Примечательно, что при необходимости возможны изменения времени закрытия и ограничения. Об этом сообщает петербургское метро.

Пассажиров метрополитена Северной столицы просят заранее планировать маршрут поездок и учитывать ремонт в вестибюле на «Невском проспекте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в минувшие выходные, 11-12 сентября, прошел рейд «Нетрезвый водитель» в Северной столице и Ленобласти. Сотрудники ГИБДД остановили 233 автомобилиста. Кто-то из них выпил спиртное, а кто-то был под действием наркотиков. В отношении четверых нарушителей-рецидивистов завели уголовные дела.