Вход в метро «Невский проспект» на Грибоедова ограничат из-за ремонта эскалатора

Вход в метро «Невский проспект» на Грибоедова ограничат из-за ремонта эскалатора
Пассажиров метрополитена Северной столицы просят заранее планировать маршрут поездок. Фото: Google View

Режим работы вестибюля 2 станции «Невский проспект» изменится из-за капремонта эскалатора.

Так, со вторника, 21 сентября, по 25 ноября по будням с половины седьмого до половины восьмого вечера вход в вестибюль с канала Грибоедова будет закрыт. Примечательно, что при необходимости возможны изменения времени закрытия и ограничения. Об этом сообщает петербургское метро.

Пассажиров метрополитена Северной столицы просят заранее планировать маршрут поездок и учитывать ремонт в вестибюле на «Невском проспекте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в минувшие выходные, 11-12 сентября, прошел рейд «Нетрезвый водитель» в Северной столице и Ленобласти. Сотрудники ГИБДД остановили 233 автомобилиста. Кто-то из них выпил спиртное, а кто-то был под действием наркотиков. В отношении четверых нарушителей-рецидивистов завели уголовные дела.

метро невский проспект новости СПб ограничение санкт-петербург


 

Новости партнеров
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
Отопление Петербургу светит не раньше конца сентября, но помочь может дождь
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в пятницу ожидается +13 градусов, без осадков
На развязке КАД с Мурино перекроют все съезды
В Ленобласти на границе с Финляндией за пять дней задержали 75 человек
За сутки в России выявили более 19 тысяч случаев Covid
В Ленобласти еще 190 человек заболели коронавирусом
Коронавирус унес жизни еще 39 петербуржцев за сутки
Призер Олимпиады продал подаренную BMW на следующий день
В Тибете нашли наскальные изображения: древние отпечатки ладоней