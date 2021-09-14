Более 200 пьяных водителей за два дня задержали на дорогах в Петербурге

Сотрудники ГИБДД напомнили, что управление машиной в пьяном виде грозит штрафом в 30 тыс. рублей и лишением права. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники ГИБДД напомнили, что управление машиной в пьяном виде грозит штрафом в 30 тыс. рублей и лишением права. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В минувшие выходные, 11-12 сентября, прошел рейд «Нетрезвый водитель» в Северной столице и Ленобласти. Сотрудники ГИБДД остановили 233 автомобилиста. Кто-то из них выпил спиртное, а кто-то был под действием наркотиков.

В отношении четверых нарушителей-рецидивистов завели уголовные дела по статье 264.1 УК РФ . Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции напомнили, что управление машиной в пьяном виде грозит штрафом в 30 тыс. рублей и лишением права.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГИБДД в эти выходные, 11 и 12 сентября, проводят проверки по всей России. В ведомстве отметили, что сотрудники по всей стране будут тормозить как можно больше автомобилей, чтобы ловить выпивших водителей. Цель таких рейдов — профилактика аварий и минимизация тяжести их последствий.