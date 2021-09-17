Покруче любого сериала: Нострадамус предсказывал голод и нашествие зомби в 2021 году

В мире может начаться зомби-апокалипсис. Фото: кадр из фильма 'Гордость и предубеждение и зомби'.

В мире может начаться зомби-апокалипсис. Фото: кадр из фильма 'Гордость и предубеждение и зомби'.

Пока что, к счастью, страшные слова астролога не сбылись.

Легендарный французский астролог Мишель Нострадамус предсказывал страшные явления в 2021 году. Некоторые из его слов были опубликованы в газете Mirror.

Известно, что исследователи не знают, о каких конкретно сроках говорил Нострадамус, но они уверены, что речь шла именно про текущий год. Астролог говорил, что в 2021 году наступит что-то вроде зомби-апокалипсиса. Люди превратятся в нежить из-за биологического оружия-вируса.

Также Нострадамус верил, что в мире наступит голод, который станет одной из причин конца света. Уничтожить планету могут и солнечные бури, которые нанесут огромный ущерб всему живому на планете.

«Мировая трагедия вернет людей в прошлое, а большая часть населения пострадает от проклятия»,

— писал алхимик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беды напророчила Ванга на 2021 год. Предсказания сбываются.