В Петербурге состоится марафон «Лапки в охапке»

В Петербурге состоится марафон «Лапки в охапке»

«МК в Питере» объединит бегунов и любителей животных 9 октября в Муринском парке (проспект Луначарского). В 12:00 здесь стартует марафон «Лапки в охапке», принять участие в котором могут все желающие. Главное, чтобы было желание и домашний питомец, который сможет составить компанию в забеге на два километра.

Впрочем, все участники будут включены в единый протокол забега, партнером которого является холдинг SetlGroup.

Какое животное можно взять с собой? Любое! Правда, если вы решите привести коня, бежать все же придется с ним рядом. Собаки, кошки, хомяки, попугаи, рептилии (главное, оденьте их, чтобы не замерзли), черепашки и мини-пиги — мы будем рады видеть всех. А вот рыбок все же лучше оставить дома.

«Здоровый образ жизни — это счастливый образ жизни! А счастливый образ жизни трудно представить без любимых питомцев: именно они помогают нам испытывать нежные чувства, радоваться, заботиться и отдыхать. Мы решили организовать мероприятие, где каждый может выйти на пробежку в честь любимого питомца. Если у вас пес, его можно взять на пробежку с собой или любого другого питомца, никто не ограничивает!»

— рассказала pr-специалист издания «МК в Питере» Арина Житомирова.

Кстати, участие в мероприятии бесплатное. Нужно только заранее зарегистрироваться по ссылке. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их, написав на e-mail: pr@regmedia.org

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