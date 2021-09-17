В ГИК Петербурга объяснили, почему журналистов могли не пустить на избирательный участок

В ГИК Петербурга объяснили, почему журналистов могли не пустить на избирательный участок
В Петербурге проходит первый день голосования. Пока что все тихо и без нарушений. Фото: Gazeta.SPb

Для того, чтобы освещать происходящее на участках, нужна аккредитация.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин прокомментировал новости о том, что некоторых журналистов не пустили на избирательные участки Пушкинского района.

Он отметил, что жалобы поступают в том числе от государственных СМИ. Кузьмин подчеркнул, что для доступа в избирательные участки нужно было заранее получать аккредитацию. В ГИК не знают, есть ли среди жалующихся те, кто получил разрешение, но все равно не был допущен.

«Надо разобраться, была ли у СМИ, которых не пустили, аккредитация. Однако пока мы не нашли таких СМИ, поэтому ничего не можем подтвердить. Будем дополнительно заниматься этим вопросом»,

— пояснил Кузьмин.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге явка на выборы в Госдуму к 15:00 составила 7,2%.

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