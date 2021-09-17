В Петербурге отопление дали в 99% жилых домов

В Северной столице решили быстрее включить в домах петербуржцев отопление.

В пресс-службе администрации города сообщают, что отопление в Петербурге включили уже в 99% жилых домов. По поручению градоначальника Александра Беглова было ускорено подключение к теплоснабжению жилых зданий.

«С понедельника тепло подается в детские сады, школы, поликлиники и больницы, социальные учреждения. Теперь необходимо как можно скорее подключить все жилые дома», — отметил Беглов.

По информации на 17 сентября в 23 707 жилых зданиях уже тепло. Периодического протапливания еще нет в 99 многоквартирных домах, 63 из них подключат совсем скоро, потому как необходимо устранить некоторые дефекты.

Однако в 33 домах, которыми управляет ТСЖ, дать отопление решили позже. Такое решение было согласовано с Советом дома.

Еще три дома, которые отапливаются от котельной Ленфильма, подключат к теплу после погашения дога перед ресурсоснабжающей организацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что с 14 сентября в домах жителей 47-ого региона дадут отопление.