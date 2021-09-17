В США от коронавируса скончались почти 700 тыс. человек

В мире ежедневно фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 228 млн 78 тыс. 110 человек.

По данным SCMP на пятницу, 17 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 687 тыс. 928 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 42 млн 658 тыс. 369 человек, на втором месте Индия — 33 млн 347 тыс. 325, затем идет Бразилия 21 млн 69 тыс. 17 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 234 тыс. 425 человек, умер 196 тыс. 626 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Италии появится обязательный COVID-паспорт для работников.