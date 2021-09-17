В США от коронавируса скончались почти 700 тыс. человек

В США от коронавируса скончались почти 700 тыс. человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay.com

В мире ежедневно фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 228 млн 78 тыс. 110 человек.

По данным SCMP на пятницу, 17 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 687 тыс. 928 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 42 млн 658 тыс. 369 человек, на втором месте Индия — 33 млн 347 тыс. 325, затем идет Бразилия 21 млн 69 тыс. 17 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 234 тыс. 425 человек, умер 196 тыс. 626 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Италии появится обязательный COVID-паспорт для работников.

зараженные в мире коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
В лобовом столкновении легковушек в Лужском районе погибли два человека
В лобовом столкновении легковушек в Лужском районе погибли два человека
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США от коронавируса скончались почти 700 тыс. человек
За сутки Covid заразилось еще почти 20 тыс. россиян
В Петербурге отопление дали в 99% жилых домов
Самойлова впервые за 20 лет встретилась с отцом в родном селе
Петербуржцы приходят на выборы в компании домашних питомцев
Как прошёл первый день выборов в Петербурге: без нареканий, но с низкой явкой
В пятницу вечером в Пулково задержали 6 рейсов
Ветер до 11 м/с и +3: синоптики описали погоду в субботу в Ленобласти