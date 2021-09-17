В Петербурге явка на выборы в Госдуму к 20:00 составила 16,85%

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Выборы в 2021 году по всей России проходят с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. По состоянию на 20:00 в первый день голосования явка на выборах депутатов Госдумы составила 16,85%.

В Петербурге открыто 1 940 избирательных участков. Работа идет даже в красных зонах ковидных стационаров, СИЗО и аэропорту. За ними, в том числе, следят 6 546 добровольцев, из них 4 047 — от избирательных объединений, 1 956 — от субъектов общественного контроля, а 543 — от кандидатов. В общей сложности, правом голоса в Петербурге обладают более 3,8 миллиона человек. В преддверии выборов было изготовлено свыше 15 млн бюллетеней.

Ранее Gazeta.SPb оставляла памятку для избирателей о том, как, где и за кого можно проголосовать в ближайшие выходные.