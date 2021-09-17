Петербуржца, призывавшего к массовым беспорядкам в Сети, арестовали

Жителя Петербурга арестовали по делу о склонении к массовым беспорядкам. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Жителя Петербурга арестовали по делу о склонении к массовым беспорядкам. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ленинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения Вячеславу Абрамову. Мужчину обвиняют по статье о массовых беспорядках. Его заключили под стражу до 13 ноября 2021 года.

Об этом, 17 сентября, сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Следствие считает, что Абрамов вместе с единомышленниками общался в Telegram о том, как бы психологически воздействовать на людей, чтобы аудитория захотела принять участие в массовых беспорядках.

Обвинение петербуржцу уже предъявлено. Известно, что ранее фигурант уже был судим, он дал признательные показания и просил у суда меру, которая не связана с лишением свободы.

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