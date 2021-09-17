Петербуржца, призывавшего к массовым беспорядкам в Сети, арестовали

Петербуржца, призывавшего к массовым беспорядкам в Сети, арестовали
Жителя Петербурга арестовали по делу о склонении к массовым беспорядкам. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ленинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения Вячеславу Абрамову. Мужчину обвиняют по статье о массовых беспорядках. Его заключили под стражу до 13 ноября 2021 года.

Об этом, 17 сентября, сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Следствие считает, что Абрамов вместе с единомышленниками общался в Telegram о том, как бы психологически воздействовать на людей, чтобы аудитория захотела принять участие в массовых беспорядках.

Обвинение петербуржцу уже предъявлено. Известно, что ранее фигурант уже был судим, он дал признательные показания и просил у суда меру, которая не связана с лишением свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителю социального такси, избившему бабушку-инвалида, продлили арест на 72 часа.

ленинский районный суд массовые беспорядки новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга


 

Новости партнеров
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
На Краснопутиловской улице Петербурга четыре автомобиля встали друг за дружкой в ДТП
На Краснопутиловской улице Петербурга четыре автомобиля встали друг за дружкой в ДТП
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
На Невском проспекте пьяные рабочие обливали прохожих водой
На Невском проспекте пьяные рабочие обливали прохожих водой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца, призывавшего к массовым беспорядкам в Сети, арестовали
В Волхове женщина утопила новорожденную дочь в ведре с водой
В Петербурге явка на выборы в Госдуму к 20:00 составила 16,85%
В Приморском районе задымилось неиспользуемое здание
В Петербурге Беглов наградил лучших медиков города
Иммунолог развеял миф о повторной вакцинации от Covid
Заместителем Лисовца назначен завотделением Николаевской больницы
15 спасателей тушили бытовку в Приморском районе