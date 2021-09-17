Водителю соцтакси, избившему бабушку-инвалида, продлили арест на 72 часа

Подозреваемый в хулиганстве и побоях будет ждать избрания меры пресечения еще трое суток. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Подозреваемый в хулиганстве и побоях будет ждать избрания меры пресечения еще трое суток. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В пятницу, 17 сентября, Смольнинский районный суд постановил на 72 часа продлить арест водителю социального такси, подозреваемому в хулиганстве и побоях.

Согласно данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, 15 сентября около полудня водитель «Фольксваген Поло», принадлежащего службе социального такси, подъехал к поликлинике №38 на Кавалергардской улице в Центральном районе Петербурга. Ожидая клиентку, 70-летнюю пенсионерку-инвалида первой группы, таксист вступил с ней в перепалку.

Петербуржец неоднократно оскорблял женщину по телефону, настаивая на том, что ей нужно идти быстрее, а затем, «пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения» нанес пострадавшей несколько ударов по голове. Пенсионерке в итоге потребовалась госпитализация — у нее выявили закрытую черепно-мозговую травмы, ушиб мягких тканей и сотрясение мозга.

Пострадала и девушка, которая решила вступиться за старушку. Таксист ударил и её, а также прищемил плечо дверью машины и толкнул с такой силой, что девушка упала на землю. Водитель настолько не сдерживал своих эмоций, что даже несколько раз плюнул в лицо и пенсионерке, и её защитнице.

В тот же день ошеломлённая клиентка такси написала заявление в полицию и мужчину задержали. В его отношении возбуждены уголовные дела по п.а ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, 2 эпизода), ст.116 УК РФ (побои, 2 эпизода). С 16 сентября он находится в изоляторе временного содержания.

Судебное заседание, на котором подозреваемому должны были предъявить обвинение и избрать меру пресечения, было перенесено по ходатайству защитника. Вместо этого таксисту продлили арест на трое суток.

Напомним, что произошедшее затронуло не только пенсионерку, водителя и неравнодушную девушку. Правоохранители заинтересовались и компанией, в которой работает дебошир. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.